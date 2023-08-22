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Роднина не поддерживает переименование стадиона в Дагестане после слов Исинбаевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о переименовании стадиона в Дагестане.

«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Елены Исинбаевой. Точно так же я не поддерживаю снос памятников и переписывание истории. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда! Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.

Источник: https://sport24.ru/athletics/news-570683-rodnina-ya-ne-podderzhivayu-pereimenovaniye-stadiona-v-dagestane-posle-slov-isinbayevoy
легкая атлетика
Елена Исинбаева
Ирина Роднина
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