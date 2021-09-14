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Умер советский легкоатлет Юрий Седых

13:23

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит», — написал Бубка в Twitter.

Седых победил на Олимпиадах 1976 и 1980 годов. Кроме того, он является серебряным призером Олимпиады-88. Также он побеждал на чемпионатах мира и Европы. Его мировой рекорд (86,74 м), установленный в метании молота в 1986 году, держится до сих пор.

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