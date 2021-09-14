Британские спортсмены пожаловались Коу на работу национальной федерации легкой атлетики

Ведущие британские легкоатлеты после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе провели встречу с президентом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяном Коу, информирует Daily Mail.

На ней атлеты пожаловались на работу Федерации легкой атлетики Великобритании, в частности на директора сборной команды Сару Симингтон и главного тренера олимпийской сборной Кристиана Малкольма. По словам спортсменов, руководители недостаточно компетентны, не уделяют должного внимания своей работе, а вместо того чтобы присутствовать на финале «Бриллиантовой лиги», находятся в отпуске.

Легкоатлеты попросили Коу вмешаться в ситуацию и спасти легкую атлетику Великобритании в условиях кризиса от катастрофы. Как отмечается, их просьба выглядела как настоящий крик о помощи.

Британские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио впервые с 1996 года остались без золотых медалей. Команда завоевала три серебряные и три бронзовые награды.