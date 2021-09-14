«Он был другом и мудрым наставником». Бубка выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Седых
Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона в метании молота Юрия Седых. Он скончался в возрасте 66 лет.
«Для меня Юрий был другом, мудрым наставником, которому я глубоко благодарен за то, что он делился жизненным опытом и человеческими ценностями. Мои искренние соболезнования супруге Наталье, дочери Алексии, всей семье и спортивному сообществу.
Мы всегда будем помнить Юрия", — написал Бубка в Twitter.
Седых — победитель Олимпиад 1976 и 1980 годов. На Играх в 1988 году он завоевал серебряную медаль. Его мировой рекорд (86,74 м), установленный в метании молота в 1986 году, держится до сих пор.
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