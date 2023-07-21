Тренер Ласицкене рассказал, что спортсменка может пропустить остаток сезона

Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что спортсменка может пропустить оставшиеся турниры сезона из-за долгого восстановления после травмы.

«Я сконцентрирован на том, чтобы Маша выздоровела и прыгала. Спешить нельзя, чтобы не навредить. Мы еще не прыгали, на днях только начнем делать тренировочные прыжки. Что они покажут — посмотрим. Во главе угла — выздоровление. Не залечить травму — а вылечить. Даже если придется начинать выступать только в следующем сезоне», — цитирует Габриляна РИА «Новости».

Тренер отметил, что шанс на участие Ласицкене в чемпионате России, который пройдет 3-6 августа в Челябинске, еще есть.

В этом сезоне спортсменка участвовала только в одном старте — командном чемпионате России в Сочи в конце мая.