Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий
19:08
Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, советский легкоатлет Владимир Голубничий умер на 86-м году жизни, информирует ТАСС.
Бывший спортсмен скончался в украинском городе Сумы, где родился и прожил всю жизнь.
Голубничий принимал участие в пяти Олимпиадах. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр.
В 2012 году Голубничий в числе 24 легкоатлетов был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был основан в Барселоне по случаю празднования 100-летия данной организации.
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