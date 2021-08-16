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Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий

19:08

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, советский легкоатлет Владимир Голубничий умер на 86-м году жизни, информирует ТАСС.

Бывший спортсмен скончался в украинском городе Сумы, где родился и прожил всю жизнь.

Голубничий принимал участие в пяти Олимпиадах. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр.

В 2012 году Голубничий в числе 24 легкоатлетов был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был основан в Барселоне по случаю празднования 100-летия данной организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12144413

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Иван Шитик все материалы автора

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