Белорусская легкоатлетка Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, бежавшая в Польшу во время Олимпиады в Токио, сообщила, что она подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы, — написала Тимановская в Instagram. — Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдет. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется, — это не так.

Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности. Поэтому сегодня, в финальный день #MARATHONFORFREEDOM я бегу в поддержку BSSF и в поддержку спортсменов, которые просто хотят быть свободными и имеют право высказываться в своих социальных сетях, даже если кому-то эти высказывания могут показаться излишне эмоциональными".

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. В ответ спортсменка раскритиковала спортивное руководство Белоруссии, после чего ее силой хотели вывести в Минск. Тогда Тимановская попросила политического убежища, которое ей предоставила Польша.

Позднее Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».