Тренеру легкоатлетки Тимановской предъявили обвинение в нарушении этического кодекса World Athletics

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) предъявила тренеру легкоатлетки Кристины Тимановской Юрию Моисевичу обвинение в нарушении кодекса деловой этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба AIU.

30 сентября 2022 года World Athletics начала официальное расследование в отношении тренеров Артура Шимака и Моисевича. Во время Олимпиады в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) лишил специалистов аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни.

AIU утверждает, что при отстранении Тимановской Моисевич поступил недобросовестно и не защитил интересы спортсменки, а его действия нанесли легкоатлетке оскорбление и оказали психологическое давление.

29 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объявила о получении польского гражданства.