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Допинг

Сегодня, 15:57

Легкоатлетку Панову лишили звания мастера спорта России международного класса

Иван Шитик
Корреспондент
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Министерство спорта РФ лишило серебряного призера Универсиады в метании диска Елену Панову звания мастера спорта России международного класса.

Приказ Минспорта опубликован пресс-службой ведомства, информирует ТАСС.

35-летняя Панова она завоевала серебряную медаль Универсиады в 2013 году в Казани. Также Панова является двукратной чемпионкой России и многократным призером первенств страны.

В ноябре 2022 года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Панову за нарушение антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/16838093
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