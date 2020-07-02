Тренер Ласицкене сообщил, что спортсменка приступила к прыжковым тренировкам в манеже ЦСКА

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене перешла к следующему этапу подготовки к летнему сезону и начала прыжковые тренировки в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА, сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

— Сегодня мы начинаем технические тренировки в ЦСКА, — цитирует ТАСС Габриляна. — Перед тем как вернуться в манеж, Мария и я успешно прошли тестирование на коронавирус. Теперь намерены все лето тренироваться здесь. Что касается участия Маши в соревнованиях, то мне сейчас трудно что-либо говорить в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России и в мире, от которой зависит спортивный календарь. Ну и ситуация вокруг получения нейтральных статусов должна окончательно проясниться.