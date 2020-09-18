Томпсон-Хера, вернувшаяся на международный уровень после травм, установила рекорд

Олимпийская чемпионка на дистанциях 100 и 200 метров Элейн Томпсон-Хера вернулась на международные соревнования в потрясающей форме. 28-летняя бегунья из Ямайки показала самое быстрое время года в коротком спринте — 10,85 секнуды. На Бриллиантовой лиге в Риме она финиширова почти на три метра впереди Алейи Хоббс (отставание — 11,12 секунды) и Мари-Жозе Та Лу (отставание — 11,14 секунды).

Томпсон-Хера опередила свою соотечественницу Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, у которой в этом году лучший результат — 10,86 секунды.