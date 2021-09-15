Глава Федерации легкой атлетики Украины высказался о совместных фото Магучих с Ласицкене

Глава Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин поделился мнением о совместных снимках украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

«Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, и не радоваться этому невозможно. Результаты в этом году у нее просто блестящие. И, кстати, за свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. А кто-то из тех, говорящих в ее адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться? А то, что произошло... Ну, так принято в спорте — после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения — так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе.



Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало — и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания!» — приводит «Обозреватель» слова Сафиуллина.

9 сентября, в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилось фото, на котором Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом. Месяцем ранее, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало скандал на Украине. После возвращения Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.