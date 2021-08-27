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Тимановская продала медаль Европейских игр за 21 тысячу долларов

10:45

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала серебряную медаль Европейских игр-2019 на интернет-аукционе.

Награда была продана на аукционе за 21 тысячу долларов. 26 августа истек срок аукциона, поэтому медаль была продана за наибольшую предложенную цену. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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Сергей Разин все материалы автора

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