«Я очень счастлива». Тимановская прокомментировала продажу медали Европейских игр

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала продажу серебряной медали Европейских игр в Минске.

«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», — цитирует Тимановскую Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Награда была продана на аукционе за 21 тысячу долларов. 26 августа истек срок аукциона, поэтому медаль была продана за наибольшую предложенную цену. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.