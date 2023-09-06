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Сегодня, 17:15

Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» высказалась о том, что Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Во вторник, 5 сентября, стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом осталась в составе комиссии.

«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек. Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», — сказала Тарасова «СЭ».

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на 8 лет в августе 2016 года.

Елена Исинбаева
Татьяна Тарасова
МОК
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