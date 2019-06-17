Спринтер Вручинский дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Российский спринтер Павел Вручинский признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила в соответствии с решением РАА "РУСАДА" , информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. Он дисквалифицирован на 4 года с даты временного отстранения – 19 апреля 2019 года.

Вручинский нарушил п.2.1. "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена". В пробе спортсмена, отобранной в рамках внесоревновательного контроля, был обнаружен оксандролон, который является одним из самых сильных антикатаболиков среди анаболических стероидов. Это вещество блокирует рецепторы кортизола, который разрушает мышцы, тем самым, значительно снижает скорость распада мышечной ткани.

Оксандролон стимулирует выработку креатинфосфата в мышцах, что влияет на рост силы мышц. Однако он бесполезен для набора мышечной массы. То есть сила от него вырастет, а масса нет.