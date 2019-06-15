Спортсменка из Мордовии выиграла чемпионат России по спортивной ходьбе

Спортсменка из Мордовии Клавдия Афанасьева победила на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Она показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд и стала стала первой россиянкой, прошедшей дистанцию 50 км быстрее четырех часов.

Мировой рекорд на этой дистанции установлен китаянкой Лю Хун, которая победила 9 марта на турнире в Китае с результатом 3:59.15. Этот рекорд еще должен пройти ратификацию в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В виду того, что членство ВФЛА в ИААФ приостановлено, судьям международной категории из других стран под угрозой дисквалификации запрещено обслуживать соревнования в России. Поэтому результаты (мировые рекорды, нормативы для отбора на международные старты, рейтинг мирового сезона), показанные на соревнованиях по спортивной ходьбе в России, не могут быть засчитаны.

Второй финишировала Маргарита Никифорова (4:05.57), тройку замкнула Надежда Мокеева (4:22.22).

Среди мужчин победу одержал Сергей Шарыпов, одолевший дистанцию за 3:43:35. Вторым финишировал Николай Сергеев, его время — 3:49.30. Замкнул тройку призеров с результатом 3:58.11 Алексей Терентьев.