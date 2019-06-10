Слесаренко - про решение ИААФ: "Это уже какой-то сюр"

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко высказалась по поводу решения ИААФ не восстанавливать ВФЛА в правах. По ее словам, это очень несправедливо.

– 11-е по счету продление "изоляции" Всероссийской Федерации легкой атлетики это уже какой-то сюр, – написала Слесаренко в Фейсбуке. – Даже поверить сложно – в цивилизованном мире, где априори должны выполняться договоренности, так, оказывается, бывает?!

Не отпускает навязчивая ассоциация: бегун добегает до финиша, а финишную черту ррраз – и перенесли. Он снова добежал – и снова перенесли. И так много-много раз. Потеряна мотивация, интерес, смысл. Бегун – это ВФЛА, организаторы соревнований – ИААФ.

Достижима ли цель, если выполнение всех условий для ее достижения считается недостаточным? Как горько наблюдать за происходящим, и как жаль наших спортсменов – защищать свои права, можно и нужно, но в спорте время играет против нас. Мы уже потеряли 4 года, и лучше не думать, сколько еще можем потерять.