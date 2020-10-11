Сифан Хассан побила рекорд Паулы Рэдклифф

Представительница Голландии Сифан Хассан установила новый европейский рекорд в беге на 10000 метров среди женщин, более чем на 24 секунды улучшив достижение Паулы Рэдклифф, уставленное в 2002 году.

27-летняя чемпионка мира на соревнованиях FBK After Summer Competition в голландском Хенгело в дождливую погоду показала результат 29.36,67 секунды. Штурм мирового рекорда оказался невозможен из-за сложных погодных условий. Высшее мировое достижение осталось за Алмаз Аяной из Эфиопии, которая на Олимпиаде в Рио в 2016 году показала на 10000 метрах результат 29.17,45.

Сифан Хассан тренировалась в группе скандально известного американского тренера Альберто Салазара, который год назад был отстранен за допинговые нарушения. При этом не был наказан ни один из его учеников. В частности, Хассан уверяет, что давно прекратила сотрудничество с Салазаром.