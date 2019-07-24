Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ее менеджера Павла Воронкова. Для нее это будет первый международный старт после чемпионата России в Чебоксарах.

Сидорова выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне 20 июля. 18 августа состоится этап в Бирмингеме.

- В Бирмингем Анжелика не поедет, этот турнир не входит в ее планы. В августе она выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Париже (24 августа) и в Цюрихе (28 августа), - цитирует ТАСС Воронкова. - Затем ее будет ждать финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (5-6 сентября). Что касается участия Анжелики в матчевой встрече Европа - США в Минске 9-10 сентября, то пока у нас нет подтверждения. До старта в Париже Сидорова будет тренироваться.