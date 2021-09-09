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Сидорова показала пятый результат в истории прыжков с шестом, выше прыгала только Исинбаева

9 сентября 2021, 21:54
Анжелика Сидорова. Фото AFP
Анжелика Сидорова. Фото AFP
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Российская спортсменка Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» в соревнованиях по прыжкам с шестом. Результат россиянки — 5,01 м.

Сидорова показала пятый результат среди женщин за всю историю этого вида спорта. Также это ее личный рекорд и рекорд турнира.

Более высокий результат показывала только Елена Исинбаева. Ее мировой рекорд — 5,06 м. Также спортсменка прыгала на 5,05 и 5,03 м.

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Евгений Петров все материалы автора

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