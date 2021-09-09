Сидорова показала пятый результат в истории прыжков с шестом, выше прыгала только Исинбаева
9 сентября 2021, 21:54
Российская спортсменка Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» в соревнованиях по прыжкам с шестом. Результат россиянки — 5,01 м.
Сидорова показала пятый результат среди женщин за всю историю этого вида спорта. Также это ее личный рекорд и рекорд турнира.
Более высокий результат показывала только Елена Исинбаева. Ее мировой рекорд — 5,06 м. Также спортсменка прыгала на 5,05 и 5,03 м.
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