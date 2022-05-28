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Шубенков: «Я готов оставаться в строю до Игр в Париже»

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Чемпион мира Сергей Шубенков прокомментировал победу на командном чемпионате России в Сочи в беге на 110 метров с барьерами.

«Я готов оставаться в строю до Игр в Париже, стартовать и побеждать. Но все зависит от здоровья, пока могу — буду тренироваться. Мне кое-что уже удалось зацепить, но я хочу, чтобы мне еще что-то перепало», — цитирует ТАСС Шубенкова.

Выступление на командном ЧР в Сочи стало первым для 31-летнего российского легкоатлета после травмы ахиллова сухожилия 3 августа.

Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами (13,62 секунды), второе место в финальном забеге занял Константин Шабанов (13,78), третье — Филипп Шабанов (13,98).

Источник: https://tass.ru/sport/14759047
Сергей Шубенков
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Шубенков выиграл в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России в Сочи
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