Шубенков: «Я готов оставаться в строю до Игр в Париже»

Чемпион мира Сергей Шубенков прокомментировал победу на командном чемпионате России в Сочи в беге на 110 метров с барьерами.

«Я готов оставаться в строю до Игр в Париже, стартовать и побеждать. Но все зависит от здоровья, пока могу — буду тренироваться. Мне кое-что уже удалось зацепить, но я хочу, чтобы мне еще что-то перепало», — цитирует ТАСС Шубенкова.

Выступление на командном ЧР в Сочи стало первым для 31-летнего российского легкоатлета после травмы ахиллова сухожилия 3 августа.

Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами (13,62 секунды), второе место в финальном забеге занял Константин Шабанов (13,78), третье — Филипп Шабанов (13,98).