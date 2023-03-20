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Сегодня, 14:40

Шубенков считает, что спортсмены из России поедут на Олимпиаду-2024 в Париже

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Сергей Шубенков.
Фото Getty Images

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной свой прогноз на развитие событий в плане возвращения атлетов из РФ на международные соревнования.

— Не было мыслей уехать за границу и тренироваться там, тем самым вроде как получая больше шансов на выступление на Олимпиаде? — вопрос Шубенкову. — Так в свое время сделала Дарья Клишина.

— Нет, никогда. Если отправляться туда, то нужно понимать, к кому, к какому специалисту. А вместе со своим тренером я на фиг никому нигде не нужен.

— Есть мечты об Играх в Париже?

— Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое... Понимаю, что эскапизм не совсем лучший рецепт. Отвлекаюсь компьютерными играми — дайте мне фигурки покрасить и 3D-графикой немного заняться. У меня есть творческие проекты.

— Давай тест на интуицию. Скажи, поедем мы на Олимпиаду-2024 или нет? Потом проверим.

— Думаю, поедем. Но как-нибудь через одно место.

Олимпиада
Сергей Шубенков
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