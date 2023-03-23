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Допинг

Сегодня, 16:03

Трех легкоатлетов из России дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил

Виталий Косик
Корреспондент
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Метатель диска Богдан Пищальников, толкатель ядра Максим Сидоров и метатель копья Алексей Товарнов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Пищальников является семикратным чемпионом России, на счету Сидорова пять побед на чемпионате России, Товарнов — серебряный (2012, 2013) и бронзовый (2006, 2015) призер чемпионата России.

Пищальников и Товарнов дисквалифицированы на четыре года, а Сидоров — на три.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230323/atletika-1860111224.html
Максим Сидоров
МОК
ВФЛА
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