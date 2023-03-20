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Сегодня, 14:30

Сергей Шубенков: «Хочу, чтобы сыновья занимались футболом. Кто меня содержать будет, когда старым стану?»

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Сергей Шубенков.
Фото Getty Images

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной, какими видами спорта хотел бы, чтобы занимались его дети.

— Твоему старшему сыну Ярославу пять лет, младшему Косте два года. Они уже где-нибудь тренируются? — вопрос Шубенкову.

— Да — ходят на хоккей. Приобщаем ко всему. Чуть-чуть научить на коньках катить, чуть-чуть — плавать, туда-сюда. Ярослав, судя по всему, для фигурного катания уже старый.

— А потом они как ты в свое время: «Пап, мы в легкую атлетику».

— А я скажу — никогда! Зачем вам туда?!

— Тогда каким видом хочешь, чтобы дети занимались?

— Футболом — сто процентов. Кто меня содержать будет, когда старым стану? (Смеется.)

Полностью интервью Шубенкова «СЭ» читайте здесь

Сергей Шубенков
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