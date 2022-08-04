Шубенков рассказал о своей встрече с президентом World Athletics Себастьяном Коу

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как прошла его встреча с президентом World Athletics Себастьяном Коу в 2020 году.

«Да, мы встречались с Коу в 2020 году. Не сказал бы, что было ощущение, что общаемся с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Коу прежде всего занят защитой собственных интересов и интересов своей организации. А это автоматически означает защиту интересов ВАДА и МОК», — сказал Шубенков в интервью RT.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.