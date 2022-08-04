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Шубенков считает, что российские легкоатлеты не нашли бы и 1 миллиона долларов для выплаты долга ВФЛА

Виктория Кравченко
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о выплате долга World Athletics.

«10 миллионов долларов? Крутовато. Хотел сейчас сказать, что миллион мы наскребли бы, но нет. Не наскребли бы. Сейчас прокручиваю все это в голове — суровый был год. Правда, сразу мысль возникает: а сейчас лучше, что ли?» — цитирует Шубенкова RT.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.

 

 

 

Сергей Шубенков
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