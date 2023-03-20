Шубенков раскрыл детали обвинений в нарушении допинговых правил

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вспомнил допинговое разбирательство по своему делу в 2021 году в разговоре с колумнистом «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной.

— Маленькому сыну прописали диуретик от излишней воды в голове. Его давала жена, предварительно размельчая таблетку в ложках, — говорит Шубенков. — Вопрос, как это попало в мой организм: то ли через ложку, то ли через какую-то кухонную поверхность. Там ведь ничтожное количество, измеряемое в нанограммах на миллилитр, и вот это засветилось на допинг-контроле, который проходил как раз у меня дома.

Была жуткая нервотрепка... Я не виноват, и в итоге это доказали. Сразу обратился к хорошим юристам: они моментально объяснили, что и как нужно делать в плане предоставления информации и коммуникации с World Athletics. Дело рассматривалось не в CAS, а именно в дисциплинарном комитете Международной федерации легкой атлетики. Все сделали очень четко и профессионально. Когда ко мне появлялись вопросы, тут же на них отвечал, причем так, что дополнительных не появлялось. Может, без юристов справился бы, но это же был олимпийский год, требовалось быстрее все решить, чтобы поехать на Игры. Туда и так всего десять человек из всей нашей легкой атлетики могли отправиться.

И еще один немаловажный момент — мне поверили. Часто случается, что спортсмен на все отвечает, предоставляет реальные аргументы в пользу невиновности, но ему не доверяют. Если у тебя что-то нашли — виноват по умолчанию. У меня получилось собрать и предъявить все доказательства — до мельчайших подробностей. Вплоть до того, что вот лекарство, вот упаковка, вот чек из аптеки, вот диагноз, вот врач, который выписал рецепт ребенку, вот больница, где этот доктор работает. Медика снимали на видео — эта женщина рассказывала, что она назначала. Этот же врач выписывала такой же препарат старшему сыну несколько лет назад. И ничего, а в случае с младшим ребенком не повезло.

— Тебе траты на процесс компенсировали?

— Частично помог Минспорт, без него не вывез бы. Когда хорошо, тогда хорошо. Еще знаю, что за многих наших атлетов вовсю впрягается Фонд поддержки олимпийцев — даже в случаях, которые кажутся вообще бесперспективными. Молодцы! Родина нас не бросает.

Полностью интервью Шубенкова «СЭ» читайте здесь