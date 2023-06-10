Шубенков об организации Недели легкой атлетики: «Люди сидят на трибунах, смотрят в телефон и Богословскую слушают»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался об организации соревнований на Неделе легкой атлетики в Лужниках.

«Здесь, кстати, на счет атмосферы нужно сказать. Все стараются. Прикольно, крутой получился праздник. Но таких мелочей, когда люди там (на дальней от дорожки трибуны), бежим здесь... Или написано «Вход для участников». Я захожу, а мне задают вопрос: «А вы у нас кто — ветеран?». Я говорю: «Я без возрастной группы» — «А, ну ветеран». — «Нет, ветеран — это 45+». И высоту из-за забора смотрим. Вроде как все для телекартинки, а картинку мы не видим. Получается, что люди сидят на трибунах, смотрят в телефоны и Богословскую слушают, — сказал Шубенков.

Шубенков победил в финальном забеге на 110 метров с барьерами на Мемориале Знаменских, который проходит в рамках Недели легкой атлетики.