Екатерина Конева: «На чемпионате России будет финал сезона, если все будет хорошо с моими копытцами»

Легкоатлетка Екатерина Конева поделилась дальнейшими планами на сезон после соревнований в Лужниках.

— Какие планы? Домой! Повезу своего супруга домой после операции. Поэтому приедем, чуть-чуть разгребемся со здоровьем. И я начну готовится дальше. Планирую выступать на Кубке России, потом на чемпионате. Там, думаю, финал (сезона) сложится, если все будет хорошо с моими копытцами, — сказала Конева.

На Неделе легкой атлетики Конева завоевала серебро в тройном прыжке в день прыжков, а также показала второй результат на Мемориале Знаменских.