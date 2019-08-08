Шубенков примет участие в "Бриллиантовой лиге" в Париже

Россиянин Сергей Шубенков заявил, что планирует выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.

– Все более-менее, – цитируют "РИА-Новости" Шубенкова. – Через две недели в Париже попробую пробежаться

Напомним, что Сергей получил травму в июне на этапе турнира в Марокко – на финише он столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде 30 июня и все старты в июле.

Этап "Бриллиантовой лиги" в Париже состоится 24 августа.