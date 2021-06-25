Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился эмоциями от победы на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами.

«Очень запоминающимся получился этот ЧР. Сначала нервное заседание трибунала по видеосвязи, потом новостная бомба и поздравления окружающих, как будто стал чемпионом мира. Ну а на три круга соревнований эмоций, кажется, чуточку и не хватило. Спасибо всем, кто помогал мне в это непростое время, не остался в стороне. И отдельное спасибо тем, кто действительно в меня верил», — написал у себя в Instagram Шубенков.

Также спортсмен опубликовал видео своего забега в полуфинале чемпионата России, который ему очень понравился.

«Оставлю здесь запись полуфинального забега, от которого я действительно кайфанул — 13,24 почти без финиша», — добавил Шубенков.

22 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

5 мая 30-летний спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.