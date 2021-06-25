Сидорова прокомментировала победу на чемпионате России по прыжкам с шестом

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала выступление на чемпионате России в Чебоксарах.

«Вчера было много эмоций, возможно, слишком много, но что со мной поделать, не могу отказать себе в том, чтобы пореветь. Жалко терять каждый старт, жалко, что судьи даже не понимали, в чем проблема (кроме одного, и то, потому что он тренер по прыжкам с шестом: спасибо Грипичу С.В., если б не его попытки помочь и сдвинуть не саму яму, а хотя бы верхнюю покрышку, я бы так не взяла и начальную даже). Жалко, что я сама в разминке не поняла или еще до старта не увидела этого (вы должны понимать, что это не дырка в дорожке, девочки и уж тем более многоборцы чаще всего просто думают, что плохо прыгают в таких ситуациях, что шест не проходит из-за собственных ошибок в технике, со мной тоже такое было, когда только после соревнований смотришь видео и понимаешь, что на самом деле происходит), хотя я могла бы и заметить раньше, жалко, что не получилось. Спасибо зрителям за поддержку и аплодисменты, всем девчонкам за то, что боролись до последнего. Проехали», — написала Сидорова в Instagram.