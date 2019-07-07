Шубенков объяснил, почему восстанавливается после повреждения в Австрии, а не в России

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков в беге с барьерами опубликовал новую фотографию в Instagram. 28-летний спортсмен в данный момент восстанавливается после травмы в Тальгау (Зальцбург, Австрия).

​– Я заканчиваю тут реабилитацию после злополучного падения в Рабате. А получилось так, потому что... Как вы вот думаете, когда топовый атлет России вдруг объявил о месячном пропуске всех соревнований из-за проблем со здоровьем, кто из руководителей чего-нибудь позвонил ему с предложением помощи? Или хотя бы поспешил поинтересоваться, насколько все серьезно. Правильно, это был Марк Кохан, глава Diagnostics&Training Center. Организовал все буквально буквально за день – и вот я уже здесь. Долетел с приключениями, правда, но об этом как-нибудь в другой раз, – подписал фото Шубенков.

16 июня в Рабате (Марокко) на финише забега на этапе "Бриллиантовой лиги" после заключительного барьера соперник Шубенкова в падении наступил ему на пятку. Россиянин получил травму колена и теперь восстанавливается от повреждения.