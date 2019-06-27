Шляхтин заявил, что пожизненно дисквалифицированный Казарин больше не будет тренировать

Пожизненно дисквалифицированный Владимир Казарин больше не будет заниматься тренерской деятельностью, заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. Он провел встречу с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым.

- Руководство области заверило меня в проведении в регионе жесткой политики в отношении дисквалифицированных тренеров и спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, - цитирует Шляхтина ТАСС. - Факт продолжения тренерской деятельности пожизненно дисквалифицированным тренером бросает тень на всю российскую легкую атлетику. Руководство региона это понимает и сделает все, чтобы ситуация не повторилась, вопрос на контроле, Казарин тренировать не будет, работа со спортсменами в части антидопингового образования будет усилена.

Специалист в 2017 году был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он был одним из основных фигурантов расследования допингового скандала в российской легкой атлетике. Сотрудники РУСАДА установили факт участия Казарина в тренировках семи спортсменов на территории Киргизии.