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Сегодня, 13:00

Сергей Шубенков: «Возможно, выступим на Азиаде или на Всемирных военных играх»

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сергей Шубенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной, в каких соревнованиях рассчитывает принять участие в этом году.

— Нахожусь на сборах национальной команды в Адлере, на спортбазе «Юность», — говорит Шубенков. — К чему готовлюсь... Хороший вопрос. Могу то же самое у тебя спросить — думаю, знаешь примерно столько же, сколько я. (Улыбается.) Международных стартов у нас сейчас, как известно, нет — только российские. Правда, возможно, выступим на Азиаде или на Всемирных военных играх, но не факт (Шубенков — капитан ВС РФ, представляет ЦСКА. — Прим. А. Ш.). В общем, должен быть готов ко всему.

Полностью интервью Шубенкова «СЭ» читайте здесь

Сергей Шубенков
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