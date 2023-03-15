Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе отстранение россиян от международных турниров

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

«Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов, технического персонала и других официальных лиц не только в соревнованиях, но и во всех мероприятиях», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

В феврале 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение запретить россиянам выступать в международных турнирах. Позже запрет на участие в своих соревнованиях ввела EAA.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.