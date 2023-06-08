Сергей Шубенков: «Как со спонсорами? Никак»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о ситуации со спонсорами.

— Как сейчас со спонсорами?

— Никак. Сейчас у нас вот (показывает на эмблему ЦСКА). Все свое ношу с собой.

— Но слева на экипировке все еще Nike.

— Я когда налепил (эмблему ЦСКА), она отвалилась. Поэтому Nike пробивается, так скажем, сквозь. Нет, это остатки сладки. Так могу сказать. Nike ушел. Не могу сказать, что они нехорошие ребята, что некрасиво поступили. Держались до последнего. Задавили их все-таки. Там на них давили, здесь сложности с поставками начались, с транзакциями. Они ковырялись целых восемь месяцев или девять, но все-таки сдались.

— Российские аналоги какие-то есть по экипировке?

— Можно вас спросить.

— Думаю, что нет.

— Есть на самом деле. Но «тапочки» эти никто не сделает.

— В Турции хорошие кроссовки.

— Тоже Nike. Из Турции возят. Сейчас Рамиль (Гулиев, турецкий легкоатлет) приехал. Он помогал людям, последние поставки переправлять. Серьезно помог, — сказал Шубенков.