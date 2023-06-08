Шубенков: «Надо работать. Не получится сидеть на попе ровно, наслаждаться жизнью, ходить в баню и бегать по 13,20»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о целях на текущий сезон.

— Как для себя формулируешь цели на этот сезон?

— Этот сезон у меня исключительно в результате. Поэтому цели: результат, рейтинг, попасть обратно в международный пул в топ-20, закрыть олимпийский норматив 13,27. Такие цели, связанные чисто с временем, результатом. Все выиграть, само собой.

— Нет навязчивого страха проиграть?

— Постоянно. На самом деле и да, и нет. Мораль в чем: работать надо. Не получится уже сидеть на попе ровно, наслаждаться жизнью, ходить в баню и бегать по 13,20, как у меня это было в 2018 году. Так пока сейчас не получается. Надо работать. Если много работаешь, то проиграть не страшно. Если проиграл, значит, ребята лучше работали.

— От той травмы в Токио последствий не осталось?

— Все может быть. По ощущениям все хорошо, — сказал Шубенков.