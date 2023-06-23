Шубенков высказался об эмиграции из России

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в разговоре с «СЭ» рассказал о предложении сменить гражданство от американцев и отъезде из России, отметив, что глобальной разницы в жизни не будет.

— Соблазна поменять гражданство в обстоятельствах изоляции никогда не было?

— Нет. А предложение было ровно одно, и я не смог его всерьез воспринять. Обменялись шутками. После чемпионата мира в Пекине, на котором я выиграл, через пару недель приезжаю на Бриллиантовую лигу, ко мне подходит мужчина в возрасте и говорит: «Смотрел, значит, чемпионат мира, красиво выиграл, Сергей. Слушай, а не хочешь переехать в Штаты потренироваться? У нас возможности, все дела».

— А в куртке какой сборной был тренер?

— Про куртку не помню, но американец. Но ты понимаешь — я уже чемпион мира, что мне там ловить? Если я смог стать лучшим, имея то, что имел. Но я ответил: «Ух ты, классно! А можно я с собой тренера возьму?» На что мне ответили, мол, ну он же наверняка человек в возрасте, у него семья, он же точно не захочет, правда? В лес ехать — дерево с собой везти. Тут я понял, что мне очень нужно время подумать. (смеется)

— А если выбирать страну пожить, были фавориты?

— Возможностей переезда у меня было предостаточно, это правда. Позывы сильные в вузе были, когда я начал ездить по Европе, посмотрел на Италию, Францию — красиво, погода хорошая. Если в профессиональном плане — то надо было в США ехать. Начал языки учить. Вот почему английский знаю хорошо.

Но глобально — да, здорово приехать посмотреть, но разницы в жизни нет. Так же все пашут как не в себя, работы море. Ты переедешь туда не отдыхать, а работать, причем, возможно, больше. А если можешь работать — то паши здесь и будет все намного лучше. В Барнауле я остался сознательно, плюсы перевешивают минусы. Погода, конечно, днище. На неделе 38, сейчас 15. Скоро снег обещают. Но мне здесь нравится. А так из классных мест север Франции понравился, Нормандия очень живописна. А если женщины красивые — то Финляндия. После России, конечно. Это в «Гриффинах», кажется, была шутка, что у нас собраны самые красивые и самые некрасивые женщины в мире, промежуточных вариантов нет.