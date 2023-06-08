Гулиев объяснил, почему пошел пешком в финале стометровки в «Лужниках»

Турецкий легкоатлет Рамиль Гулиев объяснил, почему на соревнованиях в «Лужниках» в рамках Недели легкой атлетики не стал бежать в финале забега на 100 м, а прошел дистанцию пешком.

— Нам сейчас эстафету (4 х 100 м) бежать. Мы готовимся к ней. Нужно выполнять норматив на чемпионат мира. Сейчас все силы будем туда направлять. С тренером поговорили и решили так, — сказал Гулиев.

Неделя легкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня.