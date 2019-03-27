Серебряный призер ЧМ-2017 Широбоков подал заявку на получение нейтрального статуса

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в спортивной ходьбе на 20 километров Сергей Широбоков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

- По состоянию на 27 марта к нам поступили заявки от 261 легкоатлета, 244 из них уже отправлены в IAAF, в том числе, и заявка Сергея Широбокова, - приводит ТАСС слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой.

Напомним, российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

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