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Семеня не сумела отобраться в Токио на дистанции 5000 метров

09:00
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Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня снова потерпела неудачу в попытке выполнить квалификационный олимпийский норматив на дистанции 5000 метров.

30-летняя южноафриканка показала на турнире в Дурбане результат 15.32,15, что на 22,15 секунды хуже границы допуска на ОИ в Токио. В апреле Кастер пробежала 5000 метров за 15.52,28 и теперь значительно улучшила свой результат, но этого оказалось недостаточно. Впрочем, у Семени есть еще время до 29 июня, чтобы все-таки вписаться в олимпийский лимит.

Кастер отказалась от выступления на коронной дистанции, поскольку по правилам World Athletics должна значительно снизить естественный уровень тестостерона в своем организме при помощи гормональных препаратов. После их приема у Семени значительно падают результаты, кроме того, она считает необходимость пить лекарства без медицинской необходимости нарушением своих прав.

Попытка южноафриканки добиться отмены правила WA в судах закончилась неудачей. При этом требования по уровню тестостерона не распространяются на женские дистанции короче 400 метров и длиннее 1500 метров.

(Олег Шамонаев)

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