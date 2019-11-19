С Денмухаметова сняли обвинения в сотрудничестве с отстраненным тренером

Дисциплинарный комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял обвинения с российского легкоатлета Артема Денмухаметова, информирует пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit.

Бывший чемпион страны в беге на 400 м Денмухаметов получил временное отстранение 14 июня этого года. Причиной стало масштабное расследование РУСАДА в отношении тренера Владимира Казарина. Выяснилось, что опытный специалист, несмотря на пожизненную дисквалификацию, продолжал работать со спортсменами. Сотрудники РУСАДА засекли на сборах в Киргизии целую группу бегунов, готовившихся с Казариным. В их числе был и Денмухаметов.

Денмухаметову с помощью британских адвокатов удалось доказать, что он не виноват в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером Казариным.

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