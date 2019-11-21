РУСАДА: Шляхтин и другие отстраненные по делу Лысенко не смогут продолжить работу по восстановлению ВФЛА

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала отстранение ряда должностных лиц ВФЛА. Ранее стало известно, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен по обвинению во вмешательстве в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил. Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

— Процессуально, я думаю, это решение не позволит на период отстранения этим лицам участвовать в процессе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — Но это пока только отстранение, давайте дождемся финального решения по этому вопросу.

Расследование шло больше года, у людей была возможность предоставить информацию по этому делу, по-другому себя вести, и, видимо, они ей не воспользовались. Однако, опять же, есть возможность эти объяснения предоставить. На мой взгляд, ситуация плачевная, если не сказать патовая. Если люди не способны сделать выводы, то, наверное, ситуация безнадежная, а возможностей произвести изменения — не декоративно, а реально — их было предостаточно.