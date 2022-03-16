Россию отстранили от чемпионата Европы по летним видам спорта

Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта-2022 поддержал решение девяти федераций и не разрешил допуск российских и белорусских атлетов в соревнованиях из-за ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. На турнире пройдут соревнования по легкой атлетике, велоспорту, спортивной гимнастике, настольному теннису, академической гребле, триатлону, пляжному волейболу, спортивному скалолазанию и гребле на байдарках и каноэ.

Первый в истории объединенный чемпионат Европы состоялся в 2018 году в Глазго и Берлине. Сборная России одержала победу в общем зачете турнира, завоевав 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей.