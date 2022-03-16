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Российская бегунья Выставкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская бегунья Екатерина Выставкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) №46/2022 от 14 марта 2022 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации спортсменки — с 14 марта 2022 года по 13 марта 2026 года.

В 2015 году Выставкина выиграла бронзовую медаль чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями и в составе сборной России выступила на чемпионате мира в Пекине.

Источник: https://rusathletics.info/143484
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