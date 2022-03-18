Российских и белорусских легкоатлетов не допустят к участию в Бриллиантовой лиге

Генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги решила не допускать российских и белорусских легкоатлетов к участию в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что данное решение принято из-за рекомендаций руководящих спортивных органов и федераций.

1 марта совет World Athletics принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандал. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.