Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 18:24

Российскому олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Сильнов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объвил о продлении дисквалификации российского легкоатлета Андрея Сильнова.

Дисквалификация 38-летнего россиянина продлена на год за участие в церемонии награждения призеров соревнований.

«Нарушение запрета на участие (в соревнованиях) во время дисквалификации. Дисквалификация на один год с 7 апреля 2025 года по 6 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано», — приводит заявление РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2021 году Сильнов был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230509/silnov-1870650440.html
Андрей Сильнов
7
2
Читайте также
Канада привезла на ЧМ-2023 много молодых звезд. Они могут взять золото на турнире без России
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фрейзер-Прайс и Эриксен стали обладателями премии «Лауреус»
Новости
RSS RSS
Все новости