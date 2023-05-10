Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 14:26

Российский легкоатлет Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский легкоатлет Андрей Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, первоначально Сильнову хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года. Однако спортсмену с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года. По словам источника, российский легкоатлет не видит смысла дальше оспаривать годичную дисквалификацию. Сильнов считает, что это пустая трата времени.

9 мая Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил о продлении дисквалификации российского прыгуна в высоту. В 2021 году Сильнов был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года, чемпионом Европы 2006 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17712687
Андрей Сильнов
0
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российскому олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию
Новости
RSS RSS
Все новости